ATV Hercai yıldızı Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra evi terk etti kıskançlık krizi

İddialara göre, evlenmek üzere olan Akın Akınözü'nün ilişkisi, bu hayranlık nedeniyle tehlikeye girdi. Akınözü'nün sürekli olarak Jelena Karleusa'nın fotoğraflarına ve videolarına baktığı belirtilen haberde yine Jelena Karleusa videoları izlediği bir anda sevgilisine yakalandığı iddia edildi.