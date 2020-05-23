ATV Hercai yıldızı Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan arasında kıskançlık krizi
Hercai dizisinin başrol oyuncusu olan Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile arası bozuldu. Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya olan hayranlığı başını yaktı.
Ebru Şahin ile ATV ekranlarında başrol oynayan Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile arası açıldı. Akınözü, eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya olan hayranlığı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor.
Srbija Danas'ın iddiasına göre; Sırbistan'da 'İmkansız Aşk' dizisindeki rolüyle en popüler Türk aktör konumundaki Akın Akınözü, Jelena Karleusa hayranlığı nedeniyle nişanlısı Sandra Pestemalciyan ile sorun yaşıyor.
İddialara göre, evlenmek üzere olan Akın Akınözü'nün ilişkisi, bu hayranlık nedeniyle tehlikeye girdi. Akınözü'nün sürekli olarak Jelena Karleusa'nın fotoğraflarına ve videolarına baktığı belirtilen haberde yine Jelena Karleusa videoları izlediği bir anda sevgilisine yakalandığı iddia edildi.
Jelena'nın Instagram'ından çıkamadığı aktarılan oyuncuyu gören sevgilisinin bundan çok rahatsız olduğu ve eşyalarını alıp evi terk ettiği belirtildi.