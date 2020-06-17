ATV Hercai dizisi yıldızı Ebru Şahin'in yeni projesi beğeni topladı
ATV'de yayımlanan Hercai dizisinde başrol oynayan Ebru Şahin, yeni projesiyle hayranlarından hem beğenileri hem takdirleri topladı.
Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, dizi sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip oldu, yıldızı bir anda parladı. Yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da oldukça sevilen Şahin, yeni projesiyle ise daha da parlayacak.
Ebru Şahin, son olarak Şili'de yaşayan hayranlarına Türkçe öğretmeye başladı. Ülkenin önde gelen kanalı TVN kanalı, dizinin fanatiklerine Türkçe öğretmek için sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapıyor.
Bu olaydan haberdar olan Ebru Şahin de hayranlarının Türkçe öğrenmelerine yardımcı oldu. Şahin, bu hamlesiyle takdirleri topladı.
Peki, Ebru Şahin kimdir?
Ebru Şahin 18 Mayıs 1994, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Birçok dizide yer alan güzel oyuncu 2017-2018 Savaşçı dizisinde yardımcı karakter Didem rollünü canlandırdı.