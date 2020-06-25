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HABER /  MEDYA

ATV Haber'de üst düzey isim görevden alındı! e-postayla duyuruldu

A Haber Genel Müdürü ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen'in ATV’deki görevine son verildi.

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Turkuvaz Medya Grubu'nda üst düzey ayrılık yaşandı. A Haber ve ATV Haber'in tepesindeki isim Abdulhalik Çimen'in ATV’deki görevine son verildi.

Elektronik postayla duyuruldu

Çalışanlara elektronik posta yoluyla duyurulan değişikliğe göre ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevini Metin Ergen sürdürecek.

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