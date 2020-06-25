ATV Haber'de üst düzey isim görevden alındı! e-postayla duyuruldu

A Haber Genel Müdürü ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen'in ATV’deki görevine son verildi.Abone ol
Turkuvaz Medya Grubu'nda üst düzey ayrılık yaşandı. A Haber ve ATV Haber'in tepesindeki isim Abdulhalik Çimen'in ATV’deki görevine son verildi.
Elektronik postayla duyuruldu
Çalışanlara elektronik posta yoluyla duyurulan değişikliğe göre ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevini Metin Ergen sürdürecek.
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