ATV Esra Erol'un azarladığı için tepki topladığı 18 yaşındaki Elif Yıldırım ailesine döndü
ATV canlı yayınında kameralara görünmek istemediği için Esra Erol'un tepki göstermesiyle Türkiye'nin gündemine oturan 18 yaşındaki Elif Yıldırım ailesine döndü.
ATV'de gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Esra Erol'da canlı yayınında, kendisinden yaşça büyük ve evli sevgilisinin çatı katında saklandığı ortaya çıkan 18 yaşındaki Elif Yıldırım canlı yayında kameralara yüzünü göstermek istemediği için sunucu Esra Erol'un kendisine kızmasıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Günlerce Elif'e olan tavrı eleştirilen Esra Erol, son programında Elif Yıldırım'ın ailesine gittiğini duyurdu.
Esra Erol’da programında 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'un çatı katında yaşadığı ortaya çıkan ve Esra Erol'un kendisine verdiği tepkiyle günlerce Twitter'da TT olan 18 yaşındaki Elif ailesinin evine geri döndü.
Abla Münevver Esra Erol'dan yarım istemişti: Anne ve babasıyla Esra Erol’un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım’ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun’a kaçtığını söyleyerek Esra Erol’dan yardım istemişti. Esra Erol’da programında kısa süre içerisinde tüm düğüm çözüldü.
Kadir Akkoyun aynı apartmanın çatı katında sakladığı 18 yaşındaki Elif’i eşi Ümit Hanım’ın karşısına çıkartarak her şeyi itiraf etti.