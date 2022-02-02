ATV Esra Erol'un azarladığı için tepki topladığı 18 yaşındaki Elif Yıldırım ailesine döndü

ATV'de gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Esra Erol'da canlı yayınında, kendisinden yaşça büyük ve evli sevgilisinin çatı katında saklandığı ortaya çıkan 18 yaşındaki Elif Yıldırım canlı yayında kameralara yüzünü göstermek istemediği için sunucu Esra Erol'un kendisine kızmasıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Günlerce Elif'e olan tavrı eleştirilen Esra Erol, son programında Elif Yıldırım'ın ailesine gittiğini duyurdu.