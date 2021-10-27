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ATV Esra Erol'u çileden çıkaran kayınvalide! 'Oğlumu gelinimden ayıracağım'

ATV Esra Erol'u çileden çıkaran kayınvalide! 'Oğlumu gelinimden ayıracağım'

ATV ekranlarında gündüz kuşağının en çok izlenen yayınlarından "Esra Erol'da" programında sunucu Esra Erol'u bile çıldırtan bir kayınvalide tüm sosyal medyanın ağzını açık bıraktı. Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynananın sözlerini duyan Esra Erol, daha fazla dayanamadı.

ATV Esra Erol'u çileden çıkaran kayınvalide! 'Oğlumu gelinimden ayıracağım'

ATV'de Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda ilginç anlar yaşandı. Oğlu Emrullah'ı, gelininden ayırmak isteyen Hatice Hanım, "Oğlumu ben doğurdum, o benim" sözleriyle Esra Erol dahil izleyen herkesi çileden çıkardı.

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ATV Esra Erol'u çileden çıkaran kayınvalide! 'Oğlumu gelinimden ayıracağım'

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. Her hafta farklı konuların işlendiği programa oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynana damga vurdu.

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ATV Esra Erol'u çileden çıkaran kayınvalide! 'Oğlumu gelinimden ayıracağım'

Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde Hatice Hanım, kendi rızası dışında evlilik yaptığı oğlu ve geliniyle karşı karşıya geldi. 

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ATV Esra Erol'u çileden çıkaran kayınvalide! 'Oğlumu gelinimden ayıracağım'

Hatice Hanım'ın tüm ısrarlara rağmen oğluyla barışmaması ve onu karısından ayıracağını söylemesi büyük tepki çekti. 

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