ATV Esra Erol'daki zihinsel engelli Fatma sevgilisi Ahmet, kuması ve onun sevgilisiyle yaşıyor! Rezalet!
ATV Esra Erol'da programında iki çocuk babası Ahmet'e kaçmasıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın kuması Gülşah ve onun sevgilisi olduğu söylenen yabancı bir erkekle görüntüleri TikTok'ta olay yarattı!
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan zihinsel engelli Fatma Oruç'un, 2 çocuk babası sevgilisi Ahmet'e yeniden gittiği, aynı evde kuması Gülşah ve onun sevgilisi olduğu söylenen yabancı bir erkekle kaldığı ortaya çıktı. İki çocuk babası Ahmet'e kaçarak kumasıyla yaşayan ve son olarak Ahmet'ten hamile kaldığı da ortaya çıkan 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın yaşadıkları Esra Erol'da programına damga vurmuştu. Hamile kaldığı Ahmet'le yaşamaya devam eden Fatma'nın TikTok'ta yayınlanan videolarda kuması Gülşah ve onun sevgilisi olduğu söylenen yabancı bir erkekle kaldığı görüldü. Dörtlünün çektiği videolar da kısa sürede TikTok'ta yayıldı.
Fatma önce ailesine geri döndü, sonra yeniden Ahmet'e kaçtı ve hamile olduğu ortaya çıktı: Aylar önce ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın imam nikahlı evli iki çocuk babası Ahmet'e kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Kısa sürede bulunan Fatma ise önce ailesinin evine döndü sonra da yeniden Ahmet'e kaçtı.
Saçlarının kazınmış görüntüsü herkesi üzmüştü: Annesinin canlı yayına çıkıp yardım istemesinin ardından yeniden Esra Erol'un canlı yayınına çıkan Fatma, hamile kaldığını ve Ahmet'le yaşamak istediğini söyledi. Saçlarını kazıtan ve son haliyle herkesi korkutan Fatma, geçtiğimiz günlerde Ahmet'le TikTok'ta bir canlı yayın açarak programın kurgu olduğunu bazı şeyleri istemeyerek söylediğini ileri sürdü.
Ahmet'in imam nikahlı eşi Gülşah ise zorla hırsızlık yapmaya zorlandığı hatta bu yüzden sabıkasının olduğunu söylemişti. Eve kapatıldığını ileri süren Gülşah ise Fatma ve Ahmet'in yaşadıklarından sonra ayrılmaya karar verdi.