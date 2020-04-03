ATV Esra Erol'da Tülay Denizli ayakkabıları eşinin önüne atıp gitti

Canlı yayına gelmeyi kabul eden Tülay Denizli'nin anlattığı hikaye çok tutarsızdı. Eşini alkol bağımlısı olduğu için terkettiğini söyleyen Tülay Denizli, yaşlı bir karı-kocanın kendisine yardım ettiğini söyledi. İddiasına göre daha önce bir kez evden kaçtığında bu ailenin Kocaeli'ndeki evlerinde 1 ay 600 lira kira karşılığında kalmıştı. İkinci kaçışında aile ona kucak açmış ve onun için İstanbul'a taşınmış.