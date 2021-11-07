ATV Esra Erol'da TikTok rezilliği: Dolandırdığı adamı Keriz-3 diye kaydetmiş!

ATV'de gündüz kuşağında yayınlanan Esra Erol'un programına çıkan evli ve 2 çocuk annesi Gülten Hanım, TikTok uygulaması üzerinden insanları dolandırdığını hatta oradan tanıştığı Ramazan isimli kişinin 3 araba parasını yiyerek hayatını kararttığını itiraf etti, hem sunucu Esra Erol'un hem de tüm stüdyonun ağzı açık kaldı. Sevgilisi Ramazan ve eşini istemediğini söyleyen Gülten Hanım, "Bana sahip çıkın" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.