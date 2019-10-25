ATV Esra Erol'da skandal ilişkiler! Kocasıyla sevgilisini tanıştırdı ama kız kardeş detayı bomba
ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına, kocasıyla sevgilisini tanıştırıp ikisiyle de 8 ay aynı evde yaşayan Aynur Hanım damga vurdu. Olayın gün yüzüne çıkan detayları ise 'yok artık' dedirtti.
Hem kocasını sevgilisine hem de sevgilisini kocasına 'kardeşim' diyerek tanıtan Aynur Hanım, Esra Erol'da programında ağızları açık bıraktı. Aynur Hanım'ın eşi olan Nuh Topsakal'ın, Hamit'in 15 yaşındaki kız kardeşiyle aşk yaşadığının söylenmesi ise stüdyodakileri şoke etti.
Akıllara durgunluk veren yalan zincirinin detayları önceki gün Esra Erol'un programında ortaya çıktı. İlk olarak programa katılan Şenol- Fatma Demiröz çifti, oğulları Hamit’ten 1 yıldır haber alamadıklarını ve adının ise Nehir Taşkın olduğunu söyleyen, oğullarından yaşça büyük bir kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu iddia etti.
Geçtiğimiz yıl Nuh isminde biriyle evliymiş: Yayına gelen ihbarlarda Nehir Taşkın olarak bilinen bu kadının gerçek isminin Aynur Yılmaz olduğu ortaya çıktı. İşte hikaye tam bu noktada başladı. Geçtiğimiz yıla kadar Nuh Topsakal isimli şahısla evli olduğu öğrenilen Aynur Yılmaz’ın yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi.
Eski eşi kardeşi diye tanıtmış: Canlı yayında Nuh Topsakal’ın fotoğrafını gören Fatma-Şenol Demiröz çifti Aynur hanımın eşi Nuh bey ile tanıştıklarını fakat Nuh Topsakal’ı, Aynur’un erkek kardeşleri olarak bildiklerini ifade etti.