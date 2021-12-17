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ATV Esra Erol'da savaş çıktı! Avukat Hülya Hanım krizi... Yolları ayrılıyor mu?

ATV Esra Erol'da savaş çıktı! Avukat Hülya Hanım krizi... Yolları ayrılıyor mu?

ATV ekranlarında canlı yayınlanan Esra Erol'da programıyla ilgili çok konuşulacak iddia... Sosyal medyada yer alan iddialara göre Esra Erol ile programında görev alan Avukat Hülya Hanım'ın saç saça baş başa kavga ettiği iddiası yayıldı.

ATV Esra Erol'da savaş çıktı! Avukat Hülya Hanım krizi... Yolları ayrılıyor mu?

ATV'da hafta içi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'u yıllardır hiç yalnız bırakmayan hatta evlilik programlarından bu yana ebraber çalışan Avukat Hülya Hanım ile ilgili magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bir dedikodu yayıldı. Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre Esra Erol ile Avukat Hülya hanım stüdyo arkasında kavga etti. Sevilen ikilinin arasındaki bu soğuk savaşın ardından Avukat Hülya Esra Erol'la yollarını ayıracağı söylentisi yayıldı.

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ATV Esra Erol'da savaş çıktı! Avukat Hülya Hanım krizi... Yolları ayrılıyor mu?

Esra Erol ile Avukat Hülya arasında yaşanan kavganın sebebi ise sosyal medyadaki kulislere göre RTÜK'ün açıklaması... 

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ATV Esra Erol'da savaş çıktı! Avukat Hülya Hanım krizi... Yolları ayrılıyor mu?

Aralarından su sızmayan ikilinin arasına RTÜK'ün açıklaması girmiş...

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ATV Esra Erol'da savaş çıktı! Avukat Hülya Hanım krizi... Yolları ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunun haklı şikayetleri karşısında bu tür programların yayından kaldırılması zorunluluğu gündeme gelecektir" dedi. 

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