ATV Esra Erol'da savaş çıktı! Avukat Hülya Hanım krizi... Yolları ayrılıyor mu?

ATV'da hafta içi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'u yıllardır hiç yalnız bırakmayan hatta evlilik programlarından bu yana ebraber çalışan Avukat Hülya Hanım ile ilgili magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bir dedikodu yayıldı. Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre Esra Erol ile Avukat Hülya hanım stüdyo arkasında kavga etti. Sevilen ikilinin arasındaki bu soğuk savaşın ardından Avukat Hülya Esra Erol'la yollarını ayıracağı söylentisi yayıldı.