ATV Esra Erol'da rezalet: Kocasını terk edip aşkına kaçtı 'Çırılçıplak soyup...'
ATV Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kocasını terk edip yasak aşkına kaçan kadın "Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu" itirafıyla herkesi şoke etti.
ATV'de yayınlanan, gündüz kuşağının ses getiren programlarından Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir konu gündeme geldi. Karısı defalarca kez evden kaçan Adem Kiraz, Esra Erol'un programına başvurarak eşiyle barışmak için yardım istedi. Ailesini bırakarak Muhammed Bey'e kaçan Fatma Kiraz ise canlı yayında hem yasak aşkı hem de eşiyle yüzleşti. Kiraz'ın "Muhammet beni çırılçıplak soyup kapıya koydu. Bunu da hayatın gerçeklerini öğrenmem için yaptı" demesi herkesi şaşkına çevirdi.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine ilginç bir olay işlenmeye başladı. Karaman'da yaşayan Adem Kiraz, 15 kez evden kaçan karısı Fatma Kiraz'ın eve geri dönmesi için canlı yayında çağrıda bulundu.
"Eşim Fatma Kiraz, çarşıya gidiyorum diye çıkıp..."
Canlı yayına çıkan Adem Kiraz, "Eşim Fatma Kiraz, çarşıya gidiyorum diye çıkıp, 2 yıl önce kaçmış olduğu kişiye tekrar kaçtı. 12 gün sonra tekrar eve geldi. 3 gün durup tekrar kaçtı. Karım evden toplamda 15 kez kaçtı. Eve geri dönsün" dedi.
Fatma Kiraz ile 4 yıl önce boşandıklarını söyleyen Adem Kiraz, sözlerine şöyle devam etti: