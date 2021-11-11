ATV Esra Erol'da rezalet: Kocasını terk edip aşkına kaçtı 'Çırılçıplak soyup...'

ATV'de yayınlanan, gündüz kuşağının ses getiren programlarından Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir konu gündeme geldi. Karısı defalarca kez evden kaçan Adem Kiraz, Esra Erol'un programına başvurarak eşiyle barışmak için yardım istedi. Ailesini bırakarak Muhammed Bey'e kaçan Fatma Kiraz ise canlı yayında hem yasak aşkı hem de eşiyle yüzleşti. Kiraz'ın "Muhammet beni çırılçıplak soyup kapıya koydu. Bunu da hayatın gerçeklerini öğrenmem için yaptı" demesi herkesi şaşkına çevirdi.