ATV Esra Erol'da programında her şey kurgu mu? Türkiye'yi ağlatan Fatma'nın kaçtığı Ahmet duyurdu!
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında Türkiye'yi hem ağlatıp hem de güldüren; akli dengesi yerinde olmayan Fatma'nın kuma olarak kaçtığı Ahmet, TikTok yayınında çok konuşlulacak bir açıklama yaptı.
ATV gündüz kuşağının en iddialı yapımlarından Esra Erol'da programında yaşananların 'kurgu' olduğu iddiası medya kulislerini salladı. Programda aylardır konuk olan, 2 çocuk babası Ahmet'e kaçan ve kumasıyla yaşayan 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın durumunun program reytingleri için kullanıldığı iddiası ortaya atıldı.
Yaşadıklarıyla günlerce Esra Erol'un programında konuşulan ve Türkiye'yi ekran başından hem ağlatıp hem güldüren, son olarak bir kez daha evden kaçmasıyla Ahmet'ten hamile kalan Fatma'yla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Fatma'yla TikTok'ta canlı yayın açan Ahmet, programda yaşananların kurgu olduğunu söyleyerek "Fatma mecburen söyledi" dedi.
Aylar önce Esra Erol'un programına başvuran anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki engelli kızı Fatma'nın Ahmet isimli bir adama kaçtığını söyleyerek yardım istemişti.
Kızının kaçtığı Ahmet'le evlendiğini duyan anne, canlı yayında adeta yıkılmıştı.