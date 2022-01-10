ATV Esra Erol'da programında her şey kurgu mu? Türkiye'yi ağlatan Fatma'nın kaçtığı Ahmet duyurdu!

Yaşadıklarıyla günlerce Esra Erol'un programında konuşulan ve Türkiye'yi ekran başından hem ağlatıp hem güldüren, son olarak bir kez daha evden kaçmasıyla Ahmet'ten hamile kalan Fatma'yla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Fatma'yla TikTok'ta canlı yayın açan Ahmet, programda yaşananların kurgu olduğunu söyleyerek "Fatma mecburen söyledi" dedi.