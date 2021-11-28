ATV Esra Erol'da patlayan 'kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' akımına Edis de katıldı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının canlı yayınında, eşinin kendisini aldattığını iddia eden Gülay Pazarlı'nın programda kocası ile yüzleşmesinde ortaya çıkan 'kestane balı' diyalogu sosyal medyayı kırdı geçirdi. .Hakkındaki iddialara yönelik söz hakkı verilen adamın, tüm stüdyonun nefesini tutup ciddiyetle beklediği açıklamalarına "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" diyerek girmesi hem karısının, hem Esra Erol'un hem de izleyenlerin sinirlerini bozdu.