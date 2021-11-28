ATV Esra Erol'da patlayan 'kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' akımına Edis de katıldı
ATV Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde patlayan ve sosyal medyada viral olan "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözü akım haline geldi, dillere pelesenk oldu. En bomba paylaşım ise şarkıcı Edis'ten geldi.
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının canlı yayınında, eşinin kendisini aldattığını iddia eden Gülay Pazarlı'nın programda kocası ile yüzleşmesinde ortaya çıkan 'kestane balı' diyalogu sosyal medyayı kırdı geçirdi. .Hakkındaki iddialara yönelik söz hakkı verilen adamın, tüm stüdyonun nefesini tutup ciddiyetle beklediği açıklamalarına "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" diyerek girmesi hem karısının, hem Esra Erol'un hem de izleyenlerin sinirlerini bozdu.
Replik haline gelen bu sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Konuyla ilgili binlerce Tweet atıldı.
Şarkıcı Edis de çok konuşulan diyaloğa kayıtsız kalamadı.