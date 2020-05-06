ATV Esra Erol'da korona pozitif şoku üzerine bir de küfür gelince bakın neler anlattı

YouTube'da gazeteci Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın 'Magazin Noteri' programına konuk olan Esra Erol, canlı yayınına koronavirüs atlatmış bir konuğun gelmesiyle gündeme geldiği o anları şu sözlerle anlattı: "Benim yayına tek başıma aldığım kararla devam etmiyorum. Bu kanalın aldığı karar... Biz bu yayınları sürdürürken bazı bilgiler doğrultusunda yayına devam ediyoruz. Bu şartlar altında denetim mekanizması oluşmuş durumda...