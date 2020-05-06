ATV Esra Erol'da korona pozitif şoku üzerine bir de küfür gelince bakın neler anlattı
Geçtiğimiz günlerde programında canlı yayın esnasında yaşadığı koronavirüs şokuna dair hissettiklerini katıldığı YouTube programında anlattı.
YouTube'da gazeteci Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın 'Magazin Noteri' programına konuk olan Esra Erol, canlı yayınına koronavirüs atlatmış bir konuğun gelmesiyle gündeme geldiği o anları şu sözlerle anlattı: "Benim yayına tek başıma aldığım kararla devam etmiyorum. Bu kanalın aldığı karar... Biz bu yayınları sürdürürken bazı bilgiler doğrultusunda yayına devam ediyoruz. Bu şartlar altında denetim mekanizması oluşmuş durumda...
Bu hanımefendi İstanbul konuklarındandı; ateşi ölçüldü. Yayın öncesi sorulan sorulara "hayır koronavirüslü tandığım yok" diyor. Yayına çıktığında ben sadece koronayımı duydum. Ben zaten onun şokunu yaşıyorum, o kadar şey oldu; geldi güvenlikten geçti.
Allah'ım yayılmış mıdır? Kaç kişiye bulaşmıştır? Bunu düşünüyorum. Yayının en önündeki insan olduğum için tüm duyguları aynı anda yaşıyorum. Tabii sonra iyileştim dedi ama kimse orayı duymadı.
"Hepimiz bir gün korona olacağız": Süreç bu şekilde gelişti. Sonra test ne zaman yapılmış filan öğrendik ve bir oh çektik. Şunu biliyorum sadece hepimiz bir gün korona olacağız ve hafif semptomlarla geçirip atlatacağız.