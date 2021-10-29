ATV Esra Erol'da iğrenç olay: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı

Kayıpların bulunduğu, ihanetlerin ortaya çıkarıldığı ve süpheli ölümlerin faillerinin bulunduğu program Esra Erol'da yine bir skandal olayla gündeme geldi. Programa Kahramanmaraş'tan katılan 22 yaşındaki Ali Osman isimli şahısın itirafları hem stüdyoya hem de ekran başındakilerin evleine bomba gibi düştü.