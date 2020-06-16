ATV Esra Erol'da Ezgi ve Hüseyin evlendi! Son dakika şoku yaşandı
Esra Erol dediğini yaptı ve canlı yayında Ezgi ile Hüseyin'in nikahını kıydı. Herkes aileler gelecek mi diye merak ediyordu. Nikah kıyıldıktan hemen sonra canlı yayında bir son dakika şoku yaşandı.
Esra Erol canlı yayında dediğini yaptı ve Ezgi ile Hüseyin'i evlendirdi. Nikah kıyılırken bir son dakika şoku yaşandı. Esra Erol duydukları karşısında hemen bağlantıyı kestirdi. Herkesin merakı Ezgi ile Hüseyin'in ailesinin nikaha gelip gelmeyeceğiydi. Ezgi'nin annesi Elif Dikilitaş beddualarla yayını terketmişti. Esra Erol onlara son bir çağrı yapmıştı. İşte nikahta yaşananlar:
Ezgi ile Hüseyin'in Türkiye'nin diline düşen aşkları mutlu sonla bitti. 3 yıldır görüştüğü Hüseyin ile evlenmesine izin verilmeyince Ezgi Dikilitaş evden kaçmıştı. Annesi Elif ile babası Hasan Dikilitaş soluğu Esra Erol'da alıp şok iddialarda bulunmuşlardı. İddialarına göre Elif kaçırılmıştı ve zorla tutuluyordu. Elif ve Hüseyin canlı yayına gelince olayın bambaşka olduğu ortaya çıkmıştı.
Anne Elif Dikilitaş canlı yayında ettiği küfürler ve beddualar ile herkesin tepkisini çekerken, kızı Ezgi'yi eve dönmeye ikna edemedi. Ezgi evlenmesin diye kimliğini de yakmıştı. Esra Erol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrı yapınca Ezgi kimliğine kavuştu.
Bugün Ezgi ile Hüseyin'in büyük aşkında herkesin merak ettiği büyük gündü. ATV canlı yayınında Esra Erol dediğini yaptı ve Ezgi ile Hüseyin'in nikahını stüdyoda kıydırdı. Ezgi gelinliği ve güzelliği ile dikkat çekerken, nikahlarını Esenler belediyesi memuru kıydı.