ATV Esra Erol'da Ezgi ve Hüseyin evlendi! Son dakika şoku yaşandı

Bugün Ezgi ile Hüseyin'in büyük aşkında herkesin merak ettiği büyük gündü. ATV canlı yayınında Esra Erol dediğini yaptı ve Ezgi ile Hüseyin'in nikahını stüdyoda kıydırdı. Ezgi gelinliği ve güzelliği ile dikkat çekerken, nikahlarını Esenler belediyesi memuru kıydı.