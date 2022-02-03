ATV Esra Erol'da Elif Yıldırım gerçeği ortaya çıktı: Genç kızın stüdyodan çıkmasını engellemiş!

Esra Erol sosyal medyadaki tepkilere karşı kendini savunmuştu: Yüzünü göstermek istemeyen Elif'e fırça attığı için Hazal Kaya'nın verdiği tepkinin ardından tüm Twitter'a yayılan bir tepki seliyle karşılaşan Esra Erol ise kendini savunmuş, sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu söyleyerek tepkisini savunmuştu. İşte Esra Erol'un Elif'e kızdığı o anlar