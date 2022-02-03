ATV Esra Erol'da Elif Yıldırım gerçeği ortaya çıktı: Genç kızın stüdyodan çıkmasını engellemiş!
ATV Esra Erol'da programında yüzünü göstermek istemeyen 18 yaşındaki Elif Yıldırım'ı azarlamasıyla günlerce tepki alan sunucu "Yayından alınan bir dakikalık görüntü ile gerçekleri çarpıtıyor” demişti. Esra Erol'un genç kızın stüdyodan çıkmasına engel olduğu ortaya çıktı.
Esra Erol’un ATV ekranlarında kendi adıyla sunduğu“Esra Erol’da” programında görüntüsünün verilmesini istemeyen 18 yaşındaki Elif Yıldırım'ı azarlayarak bağırması sosyal medyada gündem oldu. Esra Erol daha sonra konuya ilişkin “Yayından alınan bir dakikalık görüntü üzerinden fikir yürütülmesi gerçekleri çarpıtıyor” dedi. Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, kişisel blogunda yayımladığı “Esra Erol’un genç kızın stüdyodan çıkmasını bile engellemiş” başlıklı yazısında, programda yaşananları eleştirdi.
ATV'de gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Esra Erol'da canlı yayınında, kendisinden yaşça büyük ve evli sevgilisinin çatı katında saklandığı ortaya çıkan 18 yaşındaki Elif Yıldırım canlı yayında kameralara yüzünü göstermek istemediği için sunucu Esra Erol'un kendisine kızmasıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Esra Erol sosyal medyadaki tepkilere karşı kendini savunmuştu: Yüzünü göstermek istemeyen Elif'e fırça attığı için Hazal Kaya'nın verdiği tepkinin ardından tüm Twitter'a yayılan bir tepki seliyle karşılaşan Esra Erol ise kendini savunmuş, sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu söyleyerek tepkisini savunmuştu. İşte Esra Erol'un Elif'e kızdığı o anlar
Esra Erol sosyal medyadaki tepkilere '1 dakikalık görüntü üzerinden yargılanıyorum' demişti: Esra Erol, programında ele alınan konuda da aynı durumun yaşandığını belirterek programın perde arkasıyla birlikte ayrıntılarını da anlatmıştı. Yayından alınan 1 dakikalık görüntü üzerine fikir yürütülmesinin gerçekleri çarpıttığını belirterek, "Bu tepkinin aynı programda yer alan aile içi istismara uğrayan engelli bir genç kız için de verilmesini beklerdim" ifadelerini kullandı.