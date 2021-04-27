ATV Esra Erol'da bir garip olay 72 yaşındaki Yaşar'ın eşi evden kaçtı çağrısı bakın ne oldu
Esra Erol'da programına katılan 72 yaşındaki Yaşar Ertürk'ün eşi evden kaçınca ilginç bir çağrıda bulundu.
Esra Erol'da programında yine ilginç bir olay yaşandı. Zonguldak'ta hayatını idame ettiren 72 yaşındaki Yaşar Ertürk, ilk eşinin vefatının ardından evlenmek istediği veya evlendiği kadınlar tarafından sürekli dolandırıldığını, kandırıldığını iddia etti.
Yıllardır kandırılan ve yaklaşık 200 bin TL'sinden olan Ertürk, 2 yıl önce evlendiği Ayten Ertürk'ün evden kaçmasıyla soluğu Esra Erol'da aldı.
52 yıllık eşini kaybettikten sonra Ayten Ertürk ile evlenen Yaşar Ertürk, şunları anlattı:
"Eşim vefat ettikten sonra dünyam başına yıkıldı. Erkeğin eşi ölünce birinci kıyamet kopuyor. İkinci kıyamet ise insan kendi öldüğünde kopuyor. Hanımlar evin gülüdür, evin süsüdür, evinin her şeyidir.''
''Ayten hanımla Zonguldaklı bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Bana 12 yıl önce eşinden boşandığını söyledi. Çocukları da bakmıyormuş. İşte sonra bir araya geldik, evlendik.''