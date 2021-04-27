Esra Erol'da programında yine ilginç bir olay yaşandı. Zonguldak'ta hayatını idame ettiren 72 yaşındaki Yaşar Ertürk, ilk eşinin vefatının ardından evlenmek istediği veya evlendiği kadınlar tarafından sürekli dolandırıldığını, kandırıldığını iddia etti.