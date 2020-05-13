ATV Esra Erol'a canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol'a canlı yayında gözyaşlarına boğuldu sebebi ise bakın neden.
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programı canlı yayında dün duygusal anlar yaşandı. Sunucu Esra Erol, dün yeni yaşına girdi. Ekibinin hazırladığı videoyla duygusal anlar yaşayan Esra Erol sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.
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Sunucu Esra Erol, ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programında bugün duygusal anlar yaşadı.
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38. yaşını kutlayan Esra Erol'a bugün canlı yayında doğum günü sürprizi yapıldı. Esra Erol'un öğretmenlerinin ekrana yansıtıldığı videoda, ünlü sunucunun çocukluk fotoğrafları ekrana geldi ve öğretmenleri Esra Erol'u anlattı.
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Esra Erol programda öğretmenlerini görünce çok şaşırdı ve sürpriz karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.
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