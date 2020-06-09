ATV Esra Erol canlı yayında Ezgi ve Hüseyin evleniyor annesi geldi mi?

Esra Erol'un programına çıkan Ezgi ile Hüseyin'in hikayesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Ezgi'nin Sivaslı annesi ve babası inatları ile izleyenleri çıldırtırken, başlarda makul olan Hüseyin'in annesi de şok etti. Esra Erol isteme için tarih belirlese de her iki aileyi biraraya getiremedi. Son çare olarak bugün stüdyoda nikah kıyıyor.