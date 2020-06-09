ATV Esra Erol canlı yayında Ezgi ve Hüseyin evleniyor annesi geldi mi?
SİVASLI Elif Hasan Hüseyin çifti inatları ile Türkiye'nin gündemine otururken Ezgi ve Hüseyin evleniyor. Esra Erol'da bugün canlı yayında nikahları kıyılıyor. Herkesin merakı annenin gelip gelmediği...
Esra Erol'un programına çıkan Ezgi ile Hüseyin'in hikayesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Ezgi'nin Sivaslı annesi ve babası inatları ile izleyenleri çıldırtırken, başlarda makul olan Hüseyin'in annesi de şok etti. Esra Erol isteme için tarih belirlese de her iki aileyi biraraya getiremedi. Son çare olarak bugün stüdyoda nikah kıyıyor.
Bilmeyenler için Ezgi ile Hüseyin'in hikayesini özetleyelim. Sivaslı Elif ve eşi Hasan Hüseyin kızları Ezgi evden kaçınca soluğu Esra Erol'da aldı. Kızlarının tehditle alıkonulduğunu, kaçıran kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kızlarına şiddet uyguladığını iddia ettiler.
Onların hikayesini Türkiye gündemine oturtan ise Ezgi'nin annesi Elif Hüseyin oldu. Bağırarak konuşan, küfürler savuran, ağlayan, kendini yerlere atan anne, susmayan çenesi ve tavrı ile 'aman allahım' dedirtti. Esra Erol'un başa çıkmakta zorlandığı Elif Hüseyin, kızı bulunup stüdyoya getirilince yeni bir şok yaşadı.
Kaçırıldı dediği kızı Ezgi, 'Ben kaçtım' dedi. Annesi işkence görüyor dedi, 'seviyorum hiç şiddet görmedim' dedi. Ezgi konuştukça annenin tüm iddiaları çürüdü. Anne Elif ise inadını başka bir yöne taşıdı. "Seni burdan almadan gitmem' diyerek bu kez Ezgi'ye eve götürmek için 'evlenmesine izin verdiği'ni söyledi. Ancak Ezgi 'anneme güvenmiyorum' diyerek onun çağrılarını yanıtsız bıraktı.