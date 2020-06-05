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ATV Esra Erol canlı yayında 14 yaşındaki kızını evlendiren anne gözaltına alındı

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programında 14 yaşındaki kızın evlendiren anne Hamide Hanım canlı yayında gözaltına alındı.

ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol'un canlı olarak sunduğu programda bu gün şoke eden bir gelişme yaşandı. Rafet Demirel 16 yaşındaki kızını aramak için Esra Erol'un programına katıldı. Canlı yayına katılan anne Hamide Hanım 16 yaşındaki kızını "Kızımı babası yüzünden evlendirdim" dedi. 

Daha sonra ortaya çıkan görgü tanıklarının anlatımı sonrası annenin 14 yaşındaki kızını da evlendirdiği ortaya çıktı. Bu suçlamalara sonrası anne dün ifadesi alınan anne serbest bırakılmıştı.

Bu gün ise annenin 14 yaşında liseye giden kızının para karşılığında evlendirdiği ve genç kızın hamile kaldığı ortaya çıktı.  Ayrıca 16 yaşındaki diğer kızını ise evli adamla evlendirdiği canlı yayında açıklandı.

Bütün bu gelişmeler sonrası Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri canlı yayına gelerek anne Hamide hanımı ifadesi alınmak için karakola götürüldü. Ayrıca anne dünkü ifadesinde yalan bilgiler verdiği ortaya çıktı.

Ayrıca 16 yaşındaki ve 15 yaşındaki iki kız kardeşte sosyal hizmetler kapsamında koruma altına alındı.

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