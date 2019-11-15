ATV Esra Erol araya girdi yasak aşkından ikiz doğuran kadından eşine şok

İki gündür programa katılarak Esra Erol'un ve izleyenlerin ağzını açık bırakan Gülşah Sarıyar, önceki gün eşiyle yüzleşti. Ayrıca 19 yıllık eşini aldatarak Mustafa Ş. isimli bir adamdan ikiz doğuran Gülşah Sarıyar, bebekleri isimlerini bile bilmediği bir aileye teslim ettiğini itiraf etti.