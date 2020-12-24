ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan kötü haber geldi karar değiştirdi
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hayranlarını çok üzecek bir karar aldı. EDHO diğer dizilerin kararına ayak uydurmayacak.
Bu ocak ayında kanallar zarar etmeyi göze alarak dizi projelerine ara vermeme kararı aldı. Ancak ATV'de 6 sezondur büyük ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi izleyicileri üzecek bir karar aldı.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryoda yenilik yapacak olan fenomen dizinin ekibi 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak. Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.
EDHO son bölüm: Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar.
Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır.