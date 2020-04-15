ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden final EDHO'da yine ayrılık var
ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü dün akşam yayımlandı. EDHO'nun final bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Yine bir ayrılık yaşandı.
Türkiye'de de hızla yayılan koronavirüs salgını sebebiyle çekimleri bir süre duran ardından yeniden çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam yeni bölümü yayımlandı. Heyecan dolu bir EDHO'nun final bölümü ise nefesleri kesti.
Nefes kesen anların yaşandığı dizide Hızır'ın en yakın iki adamı vuruldu. EDHO finalinde Hızır Çakırbeyli'nin mekanına yapılan saldırıda Fahri ve Hurşit vuruldu. Haydar Şişman'ın canlandırdığı Hurşit ölürken, Fahri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 21 Nisan Salı ekrana gelecek olan 164. yeni bölümünde ise Hızır Çakırbeyli'ye karşı masada iş birliği yapılıyor.
Tipi'nin "Bugünleri yaşıyorsak yanlış alınmış kararlar yüzünden yaşıyoruz. Hızır'ı devireceğiz" sözleriyle meydan okuyor. Haşmet ise "Hızır'ın aldığı yanlış kararlar bizi bu noktaya getirdi" diyerek tepki gösteriyor.