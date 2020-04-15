ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden final EDHO'da yine ayrılık var

Nefes kesen anların yaşandığı dizide Hızır'ın en yakın iki adamı vuruldu. EDHO finalinde Hızır Çakırbeyli'nin mekanına yapılan saldırıda Fahri ve Hurşit vuruldu. Haydar Şişman'ın canlandırdığı Hurşit ölürken, Fahri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.