ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da olay yaratan ayrılık bakın neler yazdı
ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6 yıldır oynayan Savaş Özdemir, diziye veda etti. Ardından yazdıkları herkesi duygulandırdı.
ATV'nin uzun soluklu dizileri arasında yer alan, reytinglerde zirveye oynayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayımlanan son bölümüyle izleyiciyi yaraladı. EDHO izleyicilerini üzen ayrılık dün akşam ATV ekranlarına damgasını vurdu.
Rıdvan'ın kardeşi Macit'i boğarak öldüren Tipi düşmanlarının bir numaralı hedefi haline geldi. Rıdvan'ın peşinde olduğu Tipi ise düştüğü tuzak sonucunda mezarlıkta vuruldu. Tipi, o sırada mezarlığa gelen yakın dostu Hızır Çakırbeyli'nin kucağında son nefesini verdi. Tipi'nin ölmesi Hızır Çakırbeyli'yi de gözyaşlarına boğdu.
Ünlü oyuncu Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı. Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Savaş Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
''Sevgili dostlar ne mutlu bana, bu güzel projede birlikte çok uzun ve çok güzel bir yolculuk yaptık. Benim için daima yeri çok ayrı bir yerde olacak.''
''Canlandırdığım karakter o kadar bizden o kadar ruhumuzun en derinindeki elbette hikaye gereği idealize edilmiş bilindik kötü özellikleri dışında sarıldığı manevi ve insani değerler sizlerle olduğu kadar inanın benimlede çok fazla örtüştü.''