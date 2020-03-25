ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da olay ayrılık! EDHO'ya veda etti
Geçen hafta Mustafa Üstündağ'ın vedası sonrası diziye katılacağı öğrenilen usta oyuncu Ali Sürmeli, büyük bir heyecan yarattı. Dün akşam yayımlanan yeni bölümde usta oyuncu Doğan Baba karakteriyle damga vurdu. Ceylan'ı kaçıran Altan'ın sonu ise hiç iyi bitmedi.
Hafta içi Salı günleri izleyenleri ekran başına kilitleyen ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bütün dengeler alt üst oldu. Geçen hafta ise diziye katılacağı öğrenilen ünlü oyuncu Ali Sürmeli'de canlandırdığı Doğan Baba karakteriyle geceye damga vurdu.
Senaryosunu Bahadır Özdener'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı EDHO'da Kurtlar Vadisi Pusu'da Zaza karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Sürmeli fırtınası esti. Sürmeli, Doğan Baba rolüyle Çakırbeyliler ile düşmanları arasında köprü görevini üstlendi.
"Hızır ve Tufan, Altan'ı ters köşe yaptılar": Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Ceylan'ı kaçıran ve Hızır'ı tehdit eden Altan, büyük bir tuzağa düştü.
Eski dost olan ancak sonradan aralarına husumet giren Tufan ve Hızır, yeniden iş birliği yaptı. Tufan ve Hızır, Altan'ı öldürdü. Usta oyuncu Mehmet Çepiç ise EDHO'ya veda etti.