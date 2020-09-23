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ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yıldızı Show TV'deki Çukur'a geri döndü

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un ilk bölümlerinde diziden ayrılan Eşkıya Dünyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Mustafa Üstündağ diziye geri dönüyor.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur yeni sezona bomba gibi başladı. Geçtiğimiz Pazartesi akşamı ise televizyon ekranlarına kilitlenen seyirci bir sürpriz ile kaşılaştı. 

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Geceyi Azer ile geçiren Karaca gün ağarınca Azer'in odasından çıkarken gözüne bir dolapta duran "K.K" imzalı bir mendil ilişti.

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Azer'e mendili nereden bulduğunu soran Karaca, Azer'in ilk İstanbul macerasını ve Kahraman Koçovalı'nın Azer'i nasıl kurtardığını dinledi.

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Mustafa Üstündağ, son olarak rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmıştı. 

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