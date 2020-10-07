ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaprak dökümü 3 kişi gitti
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu başladı. Dizide 3 ayrılık var fakat Pelin Akil'in sahneleri geceye damga vurdu.
Yeni sezonu heyecanla beklenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Yeni sezonda EDHO'ya Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı diziye yeni sezonda Pelin Akil ve Engin Benli de katıldı.
Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünde dizide; Fahri karakterini canlandıran Kenan Çoban, Özlem karakterini canlandıran Selin Işık ve Faruk karakterini canlandıran Mert Öğüt senaryo gereği ölerek diziye veda etti.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 13 Ekim Salı ekrana gelecek olan 167. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?: Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder.