ATV dizisine bomba transfer! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katıldı

Yayımlandığı 5 sezonda da reytingleri alt üst eden ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son bölümünde ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın senaryo gereği diziye veda etmesi sonrası EDHO'ya bomba bir transfer yapıldı.