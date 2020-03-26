ATV dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 'Evde kal' çağrısı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" kampanyasına ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen de destek oldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 20 bin insan hayatını kaybetti. Türkiye'de ise 59 vatandaşımız hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı son olarak 2443 oldu.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında evde kalmanın önemine dikkat çektiği "Hayat Eve Sığar" kampanyası başlattı. Ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı "Hayat Eve Sığar" kampanyasına bir destek de ünlü oyuncular Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den geldi.
Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına uyan çift, kendini evde karantinaya aldı. O anları "Hayat Eve Sığar" sloganıyla Twitter hesabından paylaşan Koca, bir kez daha evde kalmanın önemini vurguladı.