ATV'nin son dizi bombası Kardeşlerim cumartesi akşamları tüm rakiplerini ezip geçti ve günün zirvesine yerleşti. Daha ilk bölümden büyük ilgi gören dizi reytinglerde de kanalın yüzünü güldürmeyi başardı. Dizinin konusu kadar genç isimlerden oluşan oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle hem oyunculuğu hem de duru güzelliği ile ekran başındaki mest eden Asiye yani Su Burcu Yazgı Coşkun...