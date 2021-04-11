ATV dizisi Kardeşlerim'in Asiye’si veto yedi neden oranı açtın!
ATV'de cumartesi akşamlarına bomba gibi düşen Kardeşlerim dizisi daha ilk bölümüyle zirveye yerleşti. Hem konusu hem de oyucu kadrosu ile sosyal medyanın dilinde olan dizinin Asiye'si 17 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun ise pozları ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden oldu.
ATV'nin son dizi bombası Kardeşlerim cumartesi akşamları tüm rakiplerini ezip geçti ve günün zirvesine yerleşti. Daha ilk bölümden büyük ilgi gören dizi reytinglerde de kanalın yüzünü güldürmeyi başardı. Dizinin konusu kadar genç isimlerden oluşan oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle hem oyunculuğu hem de duru güzelliği ile ekran başındaki mest eden Asiye yani Su Burcu Yazgı Coşkun...
Son olarak TV8'deki Kırmızı Oda'da rol alan 17 yaşındaki oyuncu şimdilerde Asiye karakteri ile ekranlarda fırtınalar estiriyor. Talihsiz olayların ardından hem annelerini hem babalarını kaybeden 4 çocuğun acılarla dolu hikayesini konu alan Kardeşlerim dizisindeki Asiye instagramın paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Daha 5 yaşında ilk ekran deneyimi yaşayan Kuzgun'da Naz, Bizim Hikaye'de Melis rolleriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ekran önünde büyüyen isimlerden biri.
Sosyal medyayı sık kullanan isimlerden biri olan genç oyuncuyu instagramda 428 bin kişi takip ediyor. Dizi sayesinde yıldızı daha da parlayan genç yıldızın paylaşımları binlerce yorum ve beğeni alıyor. Daha çok genç kuşak tarafından takip edilen Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaşımları zaman zaman takipçileri ikiye bölüyor.