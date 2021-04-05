ATV dizisi Kardeşlerim'e bomba transfer Çağla Şimşek değişimiyle olay olmuştu
İlgiyle izlenen Kardeşlerim dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Küçük Gelin dizisinde rol alan Çağla Şimşek, Kardeşlerim'e katıldı.
ATV'de yayımlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in başrolünde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimler yer alırken genç yetenekler Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgın Coşkun...
Hikayesi ve özellikle genç oyuncu kadrosu ile izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başaran Kardeşlerim dizisi kısa bir sürede başarısını reytingleri ile kanıtladı. Kardeşlerim dizisi kadrosuna genç bir isim daha dahil etti.
Kadrosunu genişleten Kardeşlerim dizisine bir döneme damgasını vuran Küçük Gelin'de rol alan Çağla Şimşek dahil oldu. Çağla Şimşek, Yiğit Koçak'ın hayat verdiği Ömer'in partneri Ayşe olarak Kardeşlerim kadrosuna katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NGM Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna geçmişte Küçük Gelin dizisindeki performansıyla beğeni toplayan genç yetenek Çağla Şimşek katıldı.