ATV dizisi Kardeşlerim bombayı patlattı yeni sezonda bakın kim kadroda

Yeni sezonda dizinin kadrosuna yeni isimler de dahil oldu. Nazlı Can Çetin, Eren Ören ve Nilsu Yılmaz’ın ikinci sezonda kadroda yer alacağı bilgisi daha önce duyurulmuştu ve bu gelişme dizinin hayranları tarafından büyük ilgi görmüştü.