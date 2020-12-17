ATV dizisi final yapmadan koronavirüs şokuyla karıştı 18 kişi de var
Maria ve Mustafa dizisi reyting kurbanı olurken dizisinde koronavirüs şoku yaşandı. Başrol dahil 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
ATV kanalında pazar akşamları yayınlanan Maria ile Mustafa dizisi, reyting kurbanı oldu. İyi başlayan dizinin sonu ise bir hayli kötü bitti. Reytinglerde kanalın yüzünü güldürmeyen dizide bir de koronavirüs şoku yaşandı.
NTC Medya'nın ATV için çektiği, başrollerinde Jessica May ve Hilmi Cem İncetepe'nin yer aldığı Maria ile Mustafa dizisinin setinde 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Çekimleri Kapadokya'da yapılan ve 17. bölümde final yapacak olan Maria ile Mustafa dizisinde, başrol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu yönetmeninin de aralarında olduğu 18 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada oldukları belirtildi.
Öte yandan daha önce Hekimoğlu, Mucize Doktor, Gönül Dağı, Menajerimi Ara, Seksenler gibi dizilerin setlerinde de koronavirüs vakalarına rastlanmıştı.