ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu'ndan sevgili itirafı
Virüsten korunmak için kendisini eve kapatan oyuncu Esra Dermancoğlu, sosyal medyadan yaptığı sevgili itirafı ile olay yarattı.
Yıllar önce yayınlandığı döneme damga vuran Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde Mukaddes yenge rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabı üzerinden bir arkadaşıyla canlı yayın yaptı.
Dobralığıyla tanınan Dermancıoğlu, arkadaşıyla sohbet ederken "Senin evde kocan var, ben ne yapayım? Ya keşke sevgilimden ayrılmasaydım, geçen aradım ama yok" şeklinde bir itirafta bulundu.
Salgın olduğu şu günlerde evinden hiç çıkmadığını söyleyen oyuncu, sipariş verdiği ürünleri ve su damacalarını kapı önünde beklettiğini söyledi. Canlı yayında aldığı ürünleri takipçilerine gösteren Dermancıoğlu "Bakın iki gündür bunları bile eve sokmuyorum, burada kapı önünde bekliyorlar" dedi.
Peki, Esra Dermancıoğlu kimdir?
7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.