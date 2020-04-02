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ATV canlı yayında kriz! Esra Erol'da ayakkabıları önüne atıp gitti

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında 24 gün önce kızı ile birlikte ortadan kaybolan Tülay Denizli canlı yayındaki Turan beyle karşı karşıya geldi. Yüzleşme sırasında öfkelenen Tülay hanım ayakkabısını stüdyoya bırakarak programı terk etti.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'la programına katılan Turan bey 24 gün önce ortadan kızı ile birlikte kaybolan eşi Tülay hanımı aramak için katıldı.

24 gün önce ortadan kaybolan Tülay ve 2.5 yaşındaki kızını Esra Erol buldu. 24 gün sonra ise canlı yayında büyük yüzleşme gerçekleşti. Turan karısı Tülay ile stüdyoda yüzleşirken 25 gün sonra ilk defa kızı ile kucaklaştı.

Canlı yayında yüzleşen çift ise büyük kavgaya tutuştu. Hakkındaki iddiaları reddeden Tülay hanım, Turan'ın aldım dediği ayakkabıyı canlı yayında çıkartıp stüdyoyu terk etti. İşte o anlar....

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