ATV bombayı patlattı Kim Milyoner Olmak İster'in ilk fragmanında Kenan İmirzalıoğlu şoku

Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla ATV ekranlarına bomba bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Murat Yıldırım'ın ardından Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşıldığı konuşulan yarışmadan beklenen fragman geldi. ATV, yayınladığı fragmanda yeni sunucularının Kenan İmirzalıoğlu olduğunu duyurdu.