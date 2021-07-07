ATV bitirdi denildi Müge Anlı ile Tatlı Sert Exxen'e mi taşınıyor son açıklama geldi

Acun Ilıcalı ile yeni sezon için anlaştığı iddia edilen Müge Anlı iddiaları yanıtladı. Müge Anlı, yeni sezonda, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddiaları ile ilgili konuştu. Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programında sezon finali yapmıştı. Ancak finalden sonra ortaya atılan iddialar arasında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu paralı Exxen platformuna geçeceği yer alıyordu.