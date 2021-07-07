ATV bitirdi denildi Müge Anlı ile Tatlı Sert Exxen'e mi taşınıyor son açıklama geldi
ATV'de sezon finali yapan Müge Anlı ile ilgili iddia çok konuşuldu. Acun Ilıcalı'nın kanalı ile anlaştığı söylenen Müge Anlı, 'ATV'yi bitirdi' iddiaları açıklığa kavuştu.
Acun Ilıcalı ile yeni sezon için anlaştığı iddia edilen Müge Anlı iddiaları yanıtladı. Müge Anlı, yeni sezonda, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddiaları ile ilgili konuştu. Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programında sezon finali yapmıştı. Ancak finalden sonra ortaya atılan iddialar arasında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu paralı Exxen platformuna geçeceği yer alıyordu.
Sosyal medyanın gündemine Müge Anlı ile ilgili bu iddialar oturdu. Ancak gelen haberler Müge Anlı'nın son kararını verdiği ve yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağı yönünde.
Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanacağı iddia edilmişti. İddialar asılsız çıktı.
Müge Anlı, yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağını belirtti.