ATV Bir Zamanlar Çukurova'da kıyamet koptu İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı kavga olayı ne
ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da setinde başrol oyuncuları İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı birbirine saldırdı. Sızan bilgilere göre geçen hafta sette büyük bir kavga çıktı.
ATV'de reyting rekorları kıran fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol oyuncuları birbirine saldırdı. Televizyon kulislerinden sızan bilgilere göre geçen hafta sette büyük bir kavga çıktı. Hakan Gümüşoğlu ve İbrahim Çelikkol'un birbirine saldırdıkları öğrenilen kavganın öncesinde de sette büyük bir huzursuzluk olduğu ve böyle bir kavganın çıkacağının önceden de belli olduğu yönünde söylentilerin gündeme geldiği kulislerde dolaşıyor. İşte İbrahim Çelikkol ve Hakan Gümüşoğlu arasında çıkan kavganın nedeni ve olayın detayları...
Dizi kulisleriyle sosyal medyada isminden söz ettiren gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Bir Zamanlar Çukurova dizisine bu sezon Hakan Gümüşoğlu rolüyle katılan İbrahim Çelikkol’un sık sık seti bekletmesi uzun süredir ekipte gerginliğe neden oluyordu.
Son olarak dizinin ana karakterlerinden Furkan Palalı duruma isyan etti.
Çıkan gerginlik sonrası iki oyuncu birbirlerinin üzerine yürüdü ve boğaz boğaza geldi.