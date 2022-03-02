ATV Bir Zamanlar Çukurova'da kıyamet koptu İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı kavga olayı ne

ATV'de reyting rekorları kıran fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol oyuncuları birbirine saldırdı. Televizyon kulislerinden sızan bilgilere göre geçen hafta sette büyük bir kavga çıktı. Hakan Gümüşoğlu ve İbrahim Çelikkol'un birbirine saldırdıkları öğrenilen kavganın öncesinde de sette büyük bir huzursuzluk olduğu ve böyle bir kavganın çıkacağının önceden de belli olduğu yönünde söylentilerin gündeme geldiği kulislerde dolaşıyor. İşte İbrahim Çelikkol ve Hakan Gümüşoğlu arasında çıkan kavganın nedeni ve olayın detayları...