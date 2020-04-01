ATV Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Esra Dermancıoğlu'ndan bomba sevgili itirafı

Salgın olduğu şu günlerde evinden hiç çıkmadığını söyleyen oyuncu, sipariş verdiği ürünleri ve su damacalarını kapı önünde beklettiğini söyledi. Canlı yayında aldığı ürünleri takipçilerine gösteren Dermancıoğlu "Bakın iki gündür bunları bile eve sokmuyorum, burada kapı önünde bekliyorlar" dedi.