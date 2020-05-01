ATV Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek estetik itirafıyla olay oldu!

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde göstermiş olduğu başarılı performansıyla herkesin gözlerini çevirdiği isim olan Hilal Altınbilek, kendisi için ortaya atılan estetik güzeli haberlerine ilk kez yanıt verdi. Altınbilek, 10 sene önceki fotoğraflarıyla şimdiki halini kıyaslayanlara da sert çıktı.