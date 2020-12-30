ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisine bir bir veda ediyorlar bakın kim ayrıldı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Vahide Perçim ve Uğur Güneş'in ardından ünlü isim de veda ediyor.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Vahide Perçim ile başlayan ayrılık rüzgarı Uğur Güneş ile devam etti. Seyirci artık diziden ayrılık yaşandıkça isyan etmeye başladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; peş peşe flaş olayların yaşandığı dizide Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in ardından flaş bir ayrılık daha yaşandı.
Dizide Müjgan'ın (Melike İpek Yalova) halası Behice'ye hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun çevirdiği bütün dolaplar ortaya çıkacak ve 85. bölümde projeye veda edecek.
Esra Dermancıoğlu: 7 Aralık 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğudur ve cümbüşü cat eden Zeynel Abidin Cümbüş’ün torunudur.