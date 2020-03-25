ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi zirveyi geri aldı heyecan da doruğa çıktı
ATV'de herkes tarafından ilgiyle izlenen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde heyecan doruğa çıkıyor. Çukurova'da ortalık fena karışınca izleyici ekranlara kilitlendi ve dizi zirveye taşındı.
ATV ekranlarında her perşembe izleyiciyi ekranlara kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan zirveye çıktı. Son olarak Nazan Kesal'ın katıldığı dizide Demir'i vuran Züleyha cezaevine girince ortalık karıştı.
111
Yılmaz ve Züleyha’nın buluşma görüntülerini Demir’e yollayan Müjgan, hayatına son vermeye karar verdi.
211
Oğlunun mutluluğu için Yılmaz’ı ihbar edip, Züleyha’yı zorla Demir ile evlendiren Hünkar, yaptıklarından bin pişman, Züleyha’dan af diledi.
311
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’daki bu hikaye tüm bu gelişmelerle bu hafta 61’inci bölümüyle ekrana gelecek.
411