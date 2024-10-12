ATM'lerde yeni dönem! Artık para çekerken bu belge istenecek

Bankaların ATM’lerinde kullanıcılar, 7/24 erişim avantajı ile para çekme, hesap bakiyesi sorgulama ve para transferi gibi işlemleri pratik şekilde gerçekleştirirken şehrin yoğun temposunda çok sık dolandırıcılık​ olaylarına maruz kalıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı şifre düzenleme hamlesi sonrası ATM’ler için yine ek güvenlik​ sistemi geliştiriliyor.