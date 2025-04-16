ATM'lerde para çekmede yeni dönem! Limit belli, hangi bankalar için geçerli?
Vatandaşın anlık nakit ihtiyacını karşılayabilmesi adına ATM'lerden para çekme limitleri büyük önem taşırken bir süredir limitlerin yükseltileceğine dair haberler gündeme gelmişti. Bazı bankalarda 10 bin TL olan para çekme limitinin de zaman içinde düşük kaldığı görülmüştü. Pek çok banka ATM'den para çekme limitlerinde değişiklik yaptı.
Milliyet'in haberine göre; ATM'lerde para çekme limitlerinde güncellemeye gidildi. Geçen hafta itibarıyla pek çok özel banka ücretsiz para çekme limitlerini yükseltti, bir kamu bankası da limiti güncelledi. Söz konusu hamlelerin diğer bankalara da yayılması beklentiler arasında.
ATM'DEN PARA ÇEKME LİMİTİNDE YENİ RAKAM
Bir özel banka 10 bin TL olan para çekme limitini 20 bin TL’ye kadar yükseltirken yapılan açıklamada "Segment ayrımı olmaksızın tüm müşterilerimiz, kartlı ya da kartsız (QR / Bluetooth) yöntemlerle 20.000 TL’ye kadar ücretsiz, 20.000 – 30.000 TL arası ise ücretli olarak nakit çekimi gerçekleştirebilir" ifadeleri yer aldı.
EKSTRA KOMİSYON MASRAFLARI ORTAYA ÇIKIYOR
Para çekme limitleri 20 bin TL'ye yükselse de bu rakamların vatandaşın nakit ihtiyacını tam anlamıyla karşılayamadığı belirtiliyor. Belirlenen limitin üzerinde para çekilmesi halinde ise ekstra komisyon gibi masraflar ödenmesi gerekebiliyor.
Ancak para çekme limitleri 20 bin TL’ye de yükselmiş olsa bu meblağlar yine de vatandaşın nakit ihtiyacını karşılayamayabiliyor. Vatandaşlar belirlenen üst limitin üzerinde para çekimi yaptığında ekstra komisyon gibi masrafları ödemek zorunda kalıyor.