ATM'lerde para çekmede yeni dönem! Limit belli, hangi bankalar için geçerli?

ATM'DEN PARA ÇEKME LİMİTİNDE YENİ RAKAM

Bir özel banka 10 bin TL olan para çekme limitini 20 bin TL’ye kadar yükseltirken yapılan açıklamada "Segment ayrımı olmaksızın tüm müşterilerimiz, kartlı ya da kartsız (QR / Bluetooth) yöntemlerle 20.000 TL’ye kadar ücretsiz, 20.000 – 30.000 TL arası ise ücretli olarak nakit çekimi gerçekleştirebilir" ifadeleri yer aldı.