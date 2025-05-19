ATM’lerde bulunan kırmızı tuş bakın ne işe yarıyor? Bunu bilen yok!

Tam da bu noktada, birçok kullanıcının yalnızca işlemi iptal etmek için kullandığı kırmızı “İptal” tuşu devreye giriyor. Bu tuş, aslında sıradan bir fonksiyondan çok daha fazlasını barındırıyor: Acil durumlarda bir tür güvenlik bariyeri görevi görüyor.