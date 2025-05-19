ATM’lerde bulunan kırmızı tuş bakın ne işe yarıyor? Bunu bilen yok!
Günlük hayatta milyarlarca kişi tarafından kullanılan ATM’lerde bulunan kırmızı tuş meğer sadece iptal işlemlerinde kullanılmıyormuş. Bakın kırmızı tuşun gizli özelliği neymiş.
Bankacılık işlemlerinin neredeyse büyük bir çoğunluğunu şubeye gitmeden yapabilme imkanı sunan ATM’ler her ne kadar gün içerisinde milyarlarca kişi tarafından kullanıyor olsalar da bazı özellikleri gizemini korumaya devam ediyor.
Pek çok işlemi dakikalar içerisinde yapabilme imkanı sunan ATM’lerde yer alan ve işlemlerin iptal edilmesini sağlayan iptal tuşu meğer aynı zamanda gizli bir güvenlik önlemiymiş.
Meğer basit bir iptal komutu gibi gözüken kırmızı tuş kullanıcıları dolandırıcılığa karşı koruyabilecek gizli bir güvenlik önlemi ile donatılmış.
BASILI TUTMAK YETİYOR
Kart kopyalama cihazları, sahte yönlendirme etiketleri, çevredeki dolandırıcılar ya da kişisel bilgilerin çalınmasına yönelik çeşitli tuzaklar, ATM kullanımında dikkatsizliğin ciddi sonuçlar doğurmasına neden olabiliyor.
Tam da bu noktada, birçok kullanıcının yalnızca işlemi iptal etmek için kullandığı kırmızı “İptal” tuşu devreye giriyor. Bu tuş, aslında sıradan bir fonksiyondan çok daha fazlasını barındırıyor: Acil durumlarda bir tür güvenlik bariyeri görevi görüyor.