ATM’den para çekmede yeni dönem! Limit de değişecek
1 Ocak 2026’dan itibaren özel bankalar, “şube içi” ve “şube dışı” ATM ayrımını devreye almaya hazırlanıyor. Yeni uygulamayla birlikte bazı ATM’lerde günlük para çekme limitlerinin 50 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.
ATM düzenlemesi netleşiyor. İddiaya göre 1 Ocak 2026 itibarıyla özel bankalar, ATM’leri konumlarına göre ayırarak yeni bir kullanım modeline geçmeye hazırlanıyor.
Buna göre, banka şubelerinin içinde ya da hemen bitişiğinde yer alan ATM’ler “şube içi”, cadde, AVM ve metro gibi noktalarda bulunan cihazlar ise “şube dışı” olarak sınıflandırılacak.
Sözcü'de yer alan habere göre bu ayrım yalnızca teknik bir tanımlamadan ibaret olmayacak; para çekme limitlerinden operasyonel maliyetlere kadar birçok başlıkta doğrudan etkisini gösterecek.
Yeni uygulamanın en dikkat çekici ayağını para çekme limitleri oluşturuyor. Bankalar, şube içi ATM’lerde mevcut komisyonsuz çekim limitlerini yaklaşık beş kat artırmayı planlıyor.