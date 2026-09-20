Atletico Madrid derbide Real Madrid’i mağlup etti LaLiga’nın 7. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid’i 2-1 mağlup etti. Real Madrid’de Dean Huijsen’in kırmızı kart gördüğü ve Atletico’nun penaltı golüyle öne geçtiği mücadelede Arda Güler ilk 11’de başladı ve 54. dakikada oyundan çıktı. Bu sonuçla Real Madrid lider Barcelona’nın 6 puan gerisine düşerken, Atletico Madrid puanını 16’ya yükseltti.