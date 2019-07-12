Atlas Okyanusunu geçen eğerli yılan balığı Antalya'da ortaya çıktı!

Prof. Dr. Gökoğlu, balıkçıların, görüntüsü ve renkleri nedeniyle farklı bir tür olduğunu düşünerek kendilerine ulaştırdığı balığın, Antalya'da ilk kez görülen "pisodonophis semicinctus" türü olduğunu belirlediklerini vurguladı.