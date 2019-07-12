Atlas Okyanusunu geçen eğerli yılan balığı Antalya'da ortaya çıktı!
Atlantik Okyanusu'nda yaşayan bir yılan balığı türü olan "eğerli yılan balığı" (Pisodonophis semicinctus) Antalya'da gece avında 60 metre derinlikte amatör balıkçıların oltasına takıldı.
Antalya Limanı açıklarına gemiyle gece kolyoz balığı avlamaya giden amatör balıkçıların oltasına 60 metre derinlikten bir yılan balığı türü yakalandı. Atlantik Okyanusu'nda yaşayan yılan balığı türü "eğerli yılan balığı" (Pisodonophis semicinctus). Balığı güverteye çeken balıkçılar büyük korku yaşadı. Başına basılarak öldürülen balık daha sonra incelenmesi için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’na verildi.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaptığı açıklamada, Atlantik orijinli yılan balığının görüntüsü nedeniyle amatör balıkçıları korkuttuğunu söyledi.
Eğerli yılan balığının, Antalya Limanı açıklarındaki gece avında yaklaşık 60 metre derinlikte yakalandığını belirten Gökoğlu, balıkçıların, "zehirli olabilir" düşüncesiyle kafasını ezerek öldürdüğünü kaydetti.
Prof. Dr. Gökoğlu, balıkçıların, görüntüsü ve renkleri nedeniyle farklı bir tür olduğunu düşünerek kendilerine ulaştırdığı balığın, Antalya'da ilk kez görülen "pisodonophis semicinctus" türü olduğunu belirlediklerini vurguladı.